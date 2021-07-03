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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

03.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, "Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada Çengelköy Mahallesi’nde bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Burada aynı zamanda vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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"BİZE SELAM VERMEDEN GEÇMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, “Cumhurbaşkanımız sürekli bizden alışveriş yapıyor. Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor. Bize şeref verdi geldiği için. Bugün kendisi gelince kalabalık oluştu. Halk da sevgi gösterisinde bulunuyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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