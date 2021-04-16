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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

16.04.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün boyu çalışmalarını Vahdettin Köşkü'nden yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ezanına yakın Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret ederek iftarını karakolda görev yapan polislerle birlikte açtı.

İftar yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.
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Basına kapalı gerçekleştirilen iftar programı öncesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karakol önünde nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet ettikten sonra polis merkezine giriş yaptı. (İHA)
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