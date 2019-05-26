Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın babasıyla telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babasını telefonla arayarak tekrar başsağlığı dilerken, genç akademisyenin isminin Batıkent’te Gençlik Merkezine verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019 günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum gününde, babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Ceren Damar’ın isminin Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Ceren Damar’ın babasına, “Tekrar başınız sağ olsun, Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun. Bütün aileyle başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Şimdi bizde Ceren’in adını inşallah Batıkent’te gençlik merkezimiz yapıldı. Batı kent gençlik merkezimize Ceren’in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak, böylece onu yaşatmak istiyoruz. Bütün aileye selamlar. İnşallah bu gençlik merkeziyle Ceren’i yaşatmış oluruz” dedi.

