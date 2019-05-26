HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın babasıyla telefonla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babasını telefonla arayarak tekrar başsağlığı dilerken, genç akademisyenin isminin Batıkent’te Gençlik Merkezine verileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019 günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum gününde, babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babasını telefonla arayarak tekrar başsağlığı dilerken, genç akademisyenin isminin Batıkent’te Gençlik Merkezine verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019 günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum gününde, babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Ceren Damar’ın isminin Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Ceren Damar’ın babasına, “Tekrar başınız sağ olsun, Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun. Bütün aileyle başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Şimdi bizde Ceren’in adını inşallah Batıkent’te gençlik merkezimiz yapıldı. Batı kent gençlik merkezimize Ceren’in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak, böylece onu yaşatmak istiyoruz. Bütün aileye selamlar. İnşallah bu gençlik merkeziyle Ceren’i yaşatmış oluruz” dedi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi
Kağıthane'de iftar saatinde kafe önündekilere silahlı saldırı: 4 yaralıKağıthane'de iftar saatinde kafe önündekilere silahlı saldırı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.