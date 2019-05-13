Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimlerinden alacağımız tek ders bu değildir, sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zafiyetin nasıl neticelere yol açacağını hep birlikte gördük. Seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın, yapılan yanlışlıkların, bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere getirdiğini de hep birlikte gördük” dedi.

Partisinin milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkezi’ndeki iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine kadar memleketlerine gitmeden İstanbul’da çalışmalarını istedi. 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, 2 Haziran’da Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honas ve Kırıkkkale’nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesi Kesmetepe beldesinde tekrarlanacak olan belediye başkanlığı seçimlerini hatırlatan Erdoğan, bu seçimlerin ihmal edilmemesi gerektiğini, her birinin üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi. Meclisin de gündeminin yoğun olduğunu belirten Erdoğan, “Milletimiz bizden her alanda hizmetler, icraatlar, reformlar bekliyor. İnşallah bunların hepsini hayata geçirecek, partimizin kurulduğu günden beri hep yanımızda olan milletimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Genel Merkezimiz ve Meclis grubumuz arasındaki ahenk ne kadar iyi olursa yaptığımız işlerin verimi o derece artar. AK Parti bir kadro partisi olarak kurulmuş, bu güne kadar kazandığı başarılara da hep istişare ile ekip çalışması ile dayanışma ile ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor. 24 Haziran Genel Seçimleri’nde elde ettiğimiz neticelerin enine boyuna sorgulamasını yapma imkanı bulamadan mahalli seçimlere girmek zorunda kaldık. Milletvekili seçimlerinde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki, ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiçbirini gözden kaçırıyor değiliz. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı, hiçbir kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da. Bu konuda en büyük desteği sizlerden bekliyorum. AK Parti’yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz” diye konuştu.

“Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı”

Kısa vadeli en önemli işlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olduğunu belirten Erdoğan, bu seçimlerin neden yenilendiğinin millete çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Seçim Kanunu’nda geçen yılın Mart ayında yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi olması şartı getirildiğini hatırlatan Erdoğan ,”24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü ilçe seçim kurulları sandık kurulu memur üyeleri listelerini partilere vermiyordu. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken, sandık kurulu üyeleri ile ilgili yanlışı da tespit ettik. Bu bizim için bir fırsat oldu. 31 Mart seçimlerindeki tek sorun 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değildir. Ben ona usulsüzlük ifadesini çok kibar buluyorum, orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin çok ciddi yanlışlar belirledik. Mesela oy sayım ve döküm cetvellerinden 5 bin 388’i mühürsüz, 694’ü imzasız iken, 214’ü tamamen boştur, 498’i eksik doldurulmuştur. Bu cetvellerden 919’unda rakam belirtilmemiştir, bin 135’inde de sayı eksikliği bulunduğu görülmüştür. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine kanuna aykırı sandık kurulu üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini de tespit etmiştir. YSK, kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği, toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır. Bize göre rakam çok daha büyüktür ama YSK’nın resmen kayıt altına aldığı rakam budur. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün olamayacağı için aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne alan YSK, haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. YSK’nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor, Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır. Aynı kurul, AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP’nin de Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili itirazlarımızı reddetmiştir. Her iki belediye başkanlığını da CHP’nin kazanmış olmasına rağmen biz bu kararı saygı ile karşıladık. Kars’ı, Iğdır’ı reddetmiştir. Buna karşı her taraf ayağa kaldırılmadı. Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarla şunu söylüyor, ‘Aynı zarfa 4 farklı oy konduğu halde nasıl olur da sadece büyükşehir seçimleri yenilenir?’ Aslında YSK bunun da cevabını veriyor ama bunu sadece dinlemek isteyenler duyuyor. Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım döküm cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Bu sandıklardaki sorunlu oyların ilçe belediye başkanlığına dağılımına bakıldığında büyükşehirde olduğu gibi seçim sonucunu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. Bir başka ifade ile 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecini büyükşehir oylarında gördüğümüz sorunlar üzerinden devam ettirdik ve neticeye ulaştık. Benzer bir yol takip ettiğimiz Büyükçekmece’de mücadelemiz olumsuz sonuçlandı. Böyle oldu diye tüm Türkiye’yi, dünyayı ayağa mı kaldıracağız? Büyükşehirde seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan YSK, Büyükçekmece’de böyle bir sonuç çıkartamamıştır. Hukuka saygının gereği olarak bu kararı gerekirse eleştiririz ama ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ diye sonucuna da teslim oluruz. Nitekim de öyle yaptık, herkesi de bu yola davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul seçimleri ile ilgili hakikatler şimdi ortaya çıkmıştır”

Seçimlerin yenilenmesine ilişkin sebeplerin sağlıklı bir şekilde anlaşılamadığını belirten Erdoğan, “Bir zarfa konan dört oydan biri ile ilgili seçim yenilenmesi kararının nasıl ve niçin verildiğini izah etmeden onun devamını getiremeyiz. Karşı taraf ta en çok bunun üzerine gidiyor. İlçeler bazında tek tek anlam taşımayan, sonuca etki etmeyen oyların büyükşehir toplamında nasıl bir etkiye sahip olduğunu ısrarla milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Hakikatlerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İstanbul seçimleri ile ilgili hakikatler şimdi ortaya çıkmıştır. En etkili anlatma yöntemi yüz yüze yapılandır. 31 Mart seçimlerinde alacağımız tek ders bu değildir, sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zafiyetin nasıl neticelere yol açacağını hep birlikte gördük. Seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın, yapılan yanlışlıkların, bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönüm mücadele anlayışının bizi nerelere getirdiğini de hep birlikte gördük. Açık konuşuyorum, AK Parti milletin partisi olarak değil de kendi heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran’daki milletvekili seçimleri gerek 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçimleri bu bakımdan bizlere çok kıymetli dersler vermiş, çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkartanlara izin vermeyeceğiz. Bölgemizdeki kardeşlerimiz, İslam dünyası ve dünyadaki tüm mazlumlar ve mağdurlar kalbini bize çevirmişken kimsenin kendi hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına rıza göstermeyeceğiz. Unutmayın, şuanda herkes 31 Mart’ı izlediği gibi şimdi de 23 Haziran’ı takip ediyor dünyada. Acaba Türkiye’de ne olacak, İstanbul’da ne olacak? Kendi ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız dahil hiç kimsenin hatırı için böyle bir vebalin altına giremeyiz. Bunun hesabını Allah ta sorar, millet de sorar ümmet de sorar. Türkiye’de hiçbir seçimin sıradan bir seçim olmadığını, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu fark etmeyen herhalde yoktur. Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa’sından Amerika’sına herkes seferber olduysa bunun arkasında başka şeyler aramak hakkımızdır. Niçin Avrupa, Amerika İstanbul seçimi eli ilgili bu kadar ilgileniyor da, Amerika’da 3 milyon az oy almasına rağmen Trump’un seçilmesi ile ilgilenmiyor. Avusturya’da 2 yıl sonra bir seçim iptal ediliyor da niçin onunla ilgilenmiyorlar? Belçika’da bir seçimin iptali, niçin acaba onunla ilgilenmiyorlar? İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Seçimi kazandığı halde oylar çalınan AK Parti. Cevap çok basit, oyları çaldılar. Şimdi bu mücadeleyi bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var. Üstelik bu çevrelerin hiç biri gerçekte ne olduğunu dahi merak etmiyor. Sadece bize çelme takmak için fırsat bulmanın hırsı ile saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bayram tatili ile birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız”

Siyasette kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu söyleyen Erdoğan, seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceklerini belirtti. Erdoğan, “Sizlerden Meclis çalışmalarına ara verene kadar Genel Kurul günleri Ankara’da, diğer günlerde İstanbul’da çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Burada özellikle İstanbul’daki karargahla irtibat halinde bunu yürütmenizin faydasını ifade etmek istiyorum. Tüm milletvekili arkadaşlarımın İstanbul’da karşılıkları var. İstanbul 81 vilayetimizin temsilcisinin olduğu bir şehir. İlk 22 sıra yoğun nüfusları olan bir demografik yapıdır. Sivas’tan, Kastamonu, Erzurum, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Kayseri’den, Konya’dan, Ordu’dan temsilcileri var. 22 vilayet bayağı yüksek. Onun için hemşehrileri ile sık sık buluşmak suretiyle bu işi lehe çevirmek lazım. Bayram tatili ile birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Memleket değil, İstanbul. Memleketine gitmek isteyenlere hayır, bu seçimde memleket yok, bayramı burada kutlayacağız. Genel Merkezimiz ve Meclis grubumuz bu çalışmaların planlamasını birlikte yapacaklar. Her bir milletvekilimiz kimseden yönlendirme beklemeden İstanbul’da nerede bir hemşehrisi, eşi, dostu, arkadaşı, nazının geçeceği kim varsa adayımıza destek istemelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cevap çok basit, oyları çaldılar”