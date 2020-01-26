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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.
POLİTİKA
HABERLERİ
|
26.01.2020 17:13 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.