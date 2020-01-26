HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karamollaoğlu: Adaletli olmak zorundayızKaramollaoğlu: Adaletli olmak zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Meclis'te gözler bu düzenlemede

Meclis'te gözler bu düzenlemede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin takdirini toplayan UMKE görevlisiyle görüştü

Türkiye'nin takdirini toplamıştı! Erdoğan'la görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.