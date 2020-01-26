Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti

CEZAY\u0130R (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cezayir Millet Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Salah Goudjil'i kabul etti.\nErdo\u011fan'\u0131n konaklad\u0131\u011f\u0131 oteldeki g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ankara-Samsun kara yolunda t\u0131r devrildi, kilometrelerce ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015ftuKayal\u0131klarda mahsur kalan k\u00f6pe\u011fi itfaiye kurtard\u0131Sa\u00e7tan cilde so\u011fan suyunun faydalar\u0131!
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