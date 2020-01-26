Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti

CEZAY\u0130R (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman \u015einnin'i kabul etti.\nErdo\u011fan'\u0131n konaklad\u0131\u011f\u0131 oteldeki g\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Su \u015febekesini a\u00e7maya giden k\u00f6yl\u00fclerin \u00fczerine \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015ft\u00fc: 1 a\u011f\u0131r yaral\u0131G\u00fcleda'n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmeden 12 saat \u00f6nce polise verdi\u011fi ifade ortaya \u00e7\u0131kt\u0131450 kiloluk 'Hulk' e\u015f ar\u0131yor ama bir \u015fart\u0131 var!
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