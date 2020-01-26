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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti

CEZAYİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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