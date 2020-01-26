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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerinin ilk durağı olan Cezayir’e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.Erdoğan’ın Cezayir’i ziyareti, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un geçtiğimiz Aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerinin ilk durağı olan Cezayir’e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Erdoğan’ın Cezayir’i ziyareti, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un geçtiğimiz Aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanları tarafından imzalanacak Ortak Açıklama’yla iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin oluşturulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cezayir ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik ediyor.

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