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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir."
POLİTİKA
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|
26.01.2020 17:02 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir."