HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'ya gitti

CEZAYİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.35'te Gambiya'ya hareket etti.

Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Kültür Bakanı Melike Bendude, Protokol Müdürü Belkacem Laribi ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'ya gitti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıHatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da korkutan depremİstanbul'da korkutan deprem
EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Houari Boumediene Havalimanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.