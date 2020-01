Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'ya giderken uçakta açıklamalarda bulundu: (3)

"Rusya'nın Libya'da istediği nedir? İdlib'de kan durmuyor. Her ne kadar Türkiye devreye girse de Esed Rusya ile hareket ediyor. Orada Rusya açısından bir güvensizlik ortaya çıkmıyor mu? Rusya ne yapmak istiyor?" sorusu üzerine Erdoğan, Rusya'nın Wagner'le Libya'ya girmesinin doğru bir hareket olmadığını vurguladı.

"Elazığ'daki depremle ilgili kentsel dönüşüm için neler yapılacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. Hemen çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapalım ve yanlarına ahırlarını koyalım ve burada yaşayan vatandaşlar hemen evlerine yerleşsinler. Şu an itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmayı yoğun bir şekilde başlattı." yanıtını verdi.

- "Her an herkes onun yanında yer alabilir"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Enver Altaylı'nın FETÖ ile temasları ortaya çıktı. Muhalefet 'FETÖ'nün siyasi ayağı' diyor ancak o ayakların muhalefet içinde dolaştığını görüyoruz. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, bu konu ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasının olduğunu anımsattı.

Erdoğan, benzer açıklamayı kendisinin de yaptığını belirterek "Altaylı, FETÖ ile mektup diplomasisinde olan bir şahıs. 40 civarında mektup söz konusu. İstihbaratçı olarak kendisi, CIA üzerinden de birçok görevlendirme almış bir kişi." dedi. Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu'nun etrafında kimlerin olduğunu, en yakınındakinin kim olduğunu bilmemesi sebebiyle durumunun ne kadar acı olduğunu anlamak mümkün. Her an herkes onun yanında yer alabilir. Bu, FETÖ'cü de PKK'lı da olabilir. Zaten PKK'lılarla omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a bunlar terör örgütüyle yürümedi mi? Yürüdü. Son olarak Urla Belediye Başkanı da FETÖ'cü çıktı. Yanılmıyorsam babası uyarmış, bunlar açıkça ortada. Defaatle anlatılmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun sarfınazar etmesi mümkün değil. Her gecen gün bu günah galerisi çok daha güçlü hale gelecek."

(Bitti)