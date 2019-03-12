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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, "CHP İstanbul adayı İstanbul sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ‘onların İstanbul’dan kovacağız’ diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, "CHP İstanbul adayı İstanbul sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ‘onların İstanbul’dan kovacağız’ diyor. Bizim bir şey yapmamamıza gerek yok. CHP’li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini zaten söylüyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükçekmece’de vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanan kalabalığa hitap etti.
Büyükçekmece’de Albatros’un birilerine peşkeş çekildiğini söyleyen Erdoğan, “Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros. Nedir bu. Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hala oy verecek misiniz” ifadelerini kullandı.
Siyasete rant aracı olarak değil hizmet vasıtası olarak baktıklarını söyleyen Erdoğan, “Biz muhalefet gibi siyaseti bir vaat yarışı olarak görmedik. Eminim sizler CHP’li belediyelerin itiraflarını takip ediyorsunuz. CHP her gün yeni bir siyasi skandala imza atıyor. Bir CHP belediye başkanı ‘seçim dönemlerinde attık tuttuk ama yapamadık’ diye itirafta bulunuyor. Hatay belediye başkanı hanım kardeşlerimize ‘oy yoksa yol da yok’ diye tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir’de bölücü ağzı ile konuşuyor. Bir başkası komiklik olsun diye Kur’an-ı Kerim ile, Cuma selası ile alay ediyor” şeklinde konuştu.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “CHP İstanbul adayı İstanbul sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ‘onların İstanbul’dan kovacağız’ diyor. Bizim bir şey yapmamamıza gerek yok. CHP’li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini zaten söylüyor” diye konuştu.
Büyükçekmece’de hayata geçirilecek projeleri de anlatan Erdoğan, “İnşallah metrobüsü Büyükçekmece’ye kadar getiriyoruz. Millet bahçeleri, millet kıraathanelerin İnşallah Büyükçekmece’nize getiriyoruz. Mimar Sinan köprüsü çevresini yeniden düzenleyecek ve İstanbul’un turistlik mekanlarından biri haline getireceğiz. 12.5 kilometre yeşil koridor olacak Büyükçekmece’de. İlçemizi hak ettiği konuma getirecek 25 dev projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı sanki babasının tapulu mülküymüş gibi ’onları kovacağız’ diyor"

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