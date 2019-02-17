Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ’nün desteği ile seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada kendisini karşılamaya gelen binlerce Afyonkarahisarlıya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve Millet İttifakı’na yüklendi. Erdoğan, normal şartlarda sokakta yolları kesişmeyecek partilerin, kapalı kapılar ardında al gülüm ver gülüm pazarlığına girdiğini ifade etti. Erdoğan konuşmasında, “Kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kimin kimlerle iş tutuğunu sizler zaten takip ediyorsunuz. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya adı İYİ olan parti ile bölücü örgütün uzantısı zillet ittifakı şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında al gülüm ver gülüm pazarlığına girebiliyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşim teröristlere oy vermez, benim Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara pirim vermez. Türkiye’de adı millet düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerleriyle, inancıyla, tarihiyle kavgalı ne kadar kesim varsa hepsi de koro halinde hepside zillet ittifakına alkış tutuyor. İmralı’daki teröristler için yürüyüş yapmaya yeltendi. Polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi. Bir tane milletvekili benim polis kardeşimin kolunu ısırarak hastanelik etti. Bu saldırı karşısında ne CHP’den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama, tek bir eleştiri dahi duyulmadı. Aynı şekilde geçen hafta Adana’da Ceyhan’daki seçim büromuza arkadaşlarımız toplantı halindeyken bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi. Ancak aynı CHP bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içerisinde yapılan müdahale eden polisimizi ’vekiller dövülüyor’ diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Polisimize özellikle söylüyorum, saldırılanlara karşı tek söz etmeyenler bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı iki yüzlülüktür. Bunun adı millet ve demokrasi düşmanlığı yapmaktır, bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır. CHP’nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil’deki terör baronları artık doğrudan AK Parti’yi ve Cumhur İttifakını hedef göstermeye başladı. Ne diyorlar; ‘Batı’da AK Parti’yi çökerteceğiz.’ Önceki gün bir tanesi çıkmış AK Parti’nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun diye emir veriyor. Oradan talimatı alan bu örgütün meclisteki temsilcileri de çıkıyor; ‘şuralarda kazanacağız, batıda AK parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor” dedi.

“Türk siyaseti adına utanç verici”

Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya’nın icazeti ile seçim kazanma hayali kurmanın Türk siyaseti adına utanç verici olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ’nün desteği ile seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP ne şehirlerimiz, ne ülkemiz için en küçük bir projesi, bir hayali, bir hedefi olmayan, sadece kendi ekiplerinin ikbali için çalışan, dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına doğrusu üzüntülüyüz. Biz CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Biz işte bu CHP’nin dümen suyuna girerek PKK ve FETÖ’yle aynı ittifakta yer alan gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Bunun için 31 Mart seçimlerini sadece ülkemiz için değil aynı zamanda CHP’yi esir alan bu gayri milli zihniyetten kurtulmanın da miladı olarak görüyoruz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP ve zillet ittifakı kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır. İnşallah 31 Mart her alanda Türkiye’nin önünü açacak, ülkemizi yeni ufuklara yeni başarılara taşıyan özellikle böyle bir yolun kilometre taşları olacaktır. Onlar ne yaparsa yapsın biz muhakkak Rabia’mızla yola devam edeceğiz. Onlar ne derse desin, kimlerle kol kola girerse girsin, biz şehitlerimizden ilham alarak yolumuza devam edeceğiz. Ve her fırsatta Rabia’mızı haykıracağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz. Aramıza hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz birbirimizi Allah için seveceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah bu şekilde önce 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek, daha sonra 2053 ve 2071’e giden oyun taşlarını döşeyeceğiz. Bunun için Afyonlu kardeşlerimizin çok çalışması, kapı kapı dolaşmanız gerekiyor. Anlattıklarımı bilmeyenlere de anlatacaksınız. Sizin bu kucaklayıcı yaklaşımınız herkesi bu saflara çekecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından, toplu açılış töreni gerçekleştirerek ardından çay ve pazar torbası dağıttı.