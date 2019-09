Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti” (1)

"Ömerlere, Haticelere, Alilere ihtiyacımız var" “Kuruluşundan bugüne kadar partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacak, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz. Buna ilave olarak yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim edeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları dedi: “Her şehrimizde oranın en itibarlı, en birikimli, en azimli, en dinamik isimlerini partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Beldede, ilçede, ilde ve genel merkezde. Gerek genel merkezimizin yapacağı çalışmalar, gerek teşkilatlarımdan gelecek teklifler, gerekse de diğer destekleyici faaliyetlerle bu isimleri bulup çıkartmakta kararlıyız. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak şehirlerimizde ne kadar güçlü olursak seçim dönemlerinde o kadar başarılı oluruz. Milletvekillerimize buldukları her fırsatta seçim bölgelerine gitmeleri, teşkilatlarımızla birlikte milletimizle kucaklaşmaları konusunda gerekli talimatları veriyoruz. Aynı şekilde belediye başkanlarımıza milletimize sadece klasik belediyecilik hizmetleri vermekle yetinmemeli, her bir insanımızın gönlüne dokunacak çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm bu çalışmaların ahenk içerisinde yürütülmesi sorumluluğu teşkilatlarımıza düşüyor. Teşkilatlarımız her zaman en önde olacak ki diğer kademelerdeki arkadaşlarımız onları takip edebilsin. Eğer bir yerde teşkilatımız aksarsa, işini yapmazsa Allah göstermesin diğer her kademe çöker. Bunun için özellikle il başkanlarımızın tek önceliğinin parti olması gerektiğini söylüyorum. Şartları buna uymayan kişiler ya il başkanlığına talip olmayacak ya da tüm işlerini buna göre ayarlayacak. Bu anlayışla teşkilatlarımızda göreve getirilen Ömerlere, Haticelere, Alilere ihtiyacımız var. Sizlerden partimizi ve temsilcisi olduğumuz davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenlerine çevirmenizi istiyorum.”

"CHP içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur" MHP ile Yenikapı’da başlatılan iş birliğini yeni bir safhaya taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakı 15 Temmuz direnişinin siyasi alana yansımasıdır, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir, milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir. Cumhur İttifakı, milli güvenliğimizin tahkimi yanında Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türk demokrasisine vurulan vesayet zincirlerinin kırılması yönünde de tarihi adımlar atmıştır. 16 Nisan halk oylamasında aziz milletimizin onayından geçen 24 Haziran seçimlerinden sonra da tüm kurum ve kurallarıyla devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu adımlardan sadece bir tanesidir. Yeni yönetim sistemi ile milletimiz geleceğe ve demokratik hakları adına büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü artmış, bürokratik oligarşi ciddi oranda geriletilmiş, millet egemenliğinin önündeki birçok engel kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 1961 ve 1982 darbe anayasaları ile daraltılan siyasi alanı da genişletmiştir. Sivil siyasetin üzerinde yıllardın demokrasi kılıcı gibi duran yapılar kendi görev alanlarına çekilmiştir. Milletimizin beklentilerine maziden atiye giden tarihi yürüyüşüne en uygun yönetim modelini ülkemize kazandırdığımıza inanıyoruz. CHP’nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının sebebi sistemin getirdiği işte bu büyük demokratik dönüşümdür. CHP, imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar ancak CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur. Milletimiz uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği bu kazanımın elinden alınmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Elbette her yenilikte olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de uygulamadan veya eski alışkanlıklardan kaynaklanan bazı eksiklikler olabilir. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürüttüğümüz kapsamlı bir çalışmayla tüm eksiklikleri belirledik ve çözüm yollarını ortaya koyduk. Sorun alanlarının çoğunun sistemden değil uygulamadan kaynaklandığını tespit ettiğimiz için işimizin nispeten kolay olduğunu görüyoruz. Bu sonuçları yakından milletimizle paylaşacağız. Ardından da yürütmeye ilişkin kısımları Cumhurbaşkanlığı olarak biz, yasamaya ilişkin kısımları Meclisimiz, siyasi alanlara ilişkin kısımları da genel merkezimiz hayata geçirecek. Teşkilatlarımızdan da bu süreci yakından takip ederek milletimizle paylaşmalarını bekliyorum.”

"Kimse hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz"

Erdoğan, Türkiye’nin karşılaştığı her meselenin Türkiye’ye bir maliyeti olduğunu belirterek, “Ama aynı zamanda üstesinden geldiğimiz her meselenin ülkemizin önünde yepyeni bir pencere açtığını da görüyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle ülkemize uygulanan askeri ambargolar bizi savunma sanayiiyle ilgili ilk adımları atmaya yöneltmişti. Oradan buraya aldığımız mesafe ortada. Ülkemizin sanayisini ve ticaretini bitireceği gözü ile bakılan Gümrük Birliği Anlaşması rekabet gücümüzü küresel çapta arttırdığımız bir sürece dönüşmüştür. Hiç şüphesiz ülkemiz bu çerçevedeki en büyük atılımları AK Parti döneminde yaşamıştır. Türkiye’yi tüm taahhütlerini çiğneyerek AB tam üyeliğinden mahrum bırakanların tavırlarına cevabımızı Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni açılımlar yaparak verdik. Ülkemizi gizli, açık ambargolarla köşeye sıkıştırmaya çalışanlar bizi sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye her alanda kendi potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirmeye yöneltti. Özellikle savunma sanayinde adeta ülkemizi terör örgütleri karşısında çaresiz bırakma çabalarını dünyanın en ileri ürünlerini geliştirerek boşa çıkardık. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İnsansız Hava Araçları’nı, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor. Aynı şekilde bugün Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi bir konuma gelmişsek bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma gemilerimize borçluyuz. Bir ihtimal belki 3’üncü bir sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. Bütün bunlarla beraber Doğu Akdeniz’de biz şu ne diyor bu ne diyor değil, biz ne diyoruz, buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün firkateynlerimiz yanlarında, uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs’taki bizim soydaşlarımızın hakları var, bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var ve bütün bu haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız ve onları yerinde de aynı şekilde takibini devam ettireceğiz. Elbette hala ciddi sıkıntılar yaşadığımız konular var. Özellikle hava savunma sistemleri, yeni nesil savaş uçakları, yüksek teknolojiye dayalı kimi ürünlerin tedariki konusunda ülkemizin önüne sürekli engeller çıkartılıyor. Önümüze çıkartılan her engel, bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz. Tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler” dedi.