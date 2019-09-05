Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti” (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. Geldiğimiz noktada CHP’nin FETÖ diye, bölücü terörle mücadele diye, egemenlik haklarımızı korumak diye bir derdinin olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Herhangi bir arkadaşımız kendi özel işi ve ilişkileri dahil herhangi bir konuyu davasına, hizmetin önüne koyuyorsa üstlendiği görevin hakkını veremiyor demektir. Her birimiz önce ülkem, milletim ve partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak durumundayız. Aksi halde sadece milletimize mahcup olmakla kalmaz, kutlu davamıza da zarar veririz. Hiç kimsenin böyle bir vebalin altına bilerek ve isteyerek girebileceğine ihtimal vermiyorum. AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteği sayesinde ayakta kalmış bir partidir. Mahallemizde beldemizde ilçemizde ilimizde bu anlayışla hizmet eden dava adamlarının emeğini kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden atalet değil, hizmet bekliyor” ifadelerini kullandı.

"Üye sayımızda 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun 7’nci Olağan Büyük Kongre sürecinin 7 Ekim tarihi itibariyle başlamasına karar verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu çerçevede üye listelerimizi güncelliyor, ölümler, diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda yüzde 95’ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük. Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için hiçbir zaman bitmeyecek daimi bir görevdir. İl, ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Kongre hazırlıkları çerçevesinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması, bunlara paralel şekilde kadın ve gençlik kollarımızın da kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var ve böyle büyük bir üye kaydına mensup başka bir parti söz konusu değil. Tüm bu çalışmaların önümüzdeki Temmuz ayına kadar bitirilmesini hedefliyoruz. Ondan sonra da büyük kongre tarihini belirleyecek ve milletimizle paylaşacağız. Sürekli kendini yenilenme, tazeleme, büyütme kabiliyetine sahip olmamız en büyük özelliğimizdir. 7’nci Olağan Büyük Kongremize de aynı anlayışla gideceğiz. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de daha da sıklaştıracağız” diye konutu.

"Ömerlere, Haticelere, Alilere ihtiyacımız var"

“Kuruluşundan bugüne kadar partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacak, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz. Buna ilave olarak yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim edeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları dedi:

“Her şehrimizde oranın en itibarlı, en birikimli, en azimli, en dinamik isimlerini partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Beldede, ilçede, ilde ve genel merkezde. Gerek genel merkezimizin yapacağı çalışmalar, gerek teşkilatlarımdan gelecek teklifler, gerekse de diğer destekleyici faaliyetlerle bu isimleri bulup çıkartmakta kararlıyız. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak şehirlerimizde ne kadar güçlü olursak seçim dönemlerinde o kadar başarılı oluruz. Milletvekillerimize buldukları her fırsatta seçim bölgelerine gitmeleri, teşkilatlarımızla birlikte milletimizle kucaklaşmaları konusunda gerekli talimatları veriyoruz. Aynı şekilde belediye başkanlarımıza milletimize sadece klasik belediyecilik hizmetleri vermekle yetinmemeli, her bir insanımızın gönlüne dokunacak çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm bu çalışmaların ahenk içerisinde yürütülmesi sorumluluğu teşkilatlarımıza düşüyor. Teşkilatlarımız her zaman en önde olacak ki diğer kademelerdeki arkadaşlarımız onları takip edebilsin. Eğer bir yerde teşkilatımız aksarsa, işini yapmazsa Allah göstermesin diğer her kademe çöker. Bunun için özellikle il başkanlarımızın tek önceliğinin parti olması gerektiğini söylüyorum. Şartları buna uymayan kişiler ya il başkanlığına talip olmayacak ya da tüm işlerini buna göre ayarlayacak. Bu anlayışla teşkilatlarımızda göreve getirilen Ömerlere, Haticelere, Alilere ihtiyacımız var. Sizlerden partimizi ve temsilcisi olduğumuz davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenlerine çevirmenizi istiyorum.”

"CHP, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı"

AK Parti’nin bugün geldiği yeri ve geleceğini değerlendirirken son yıllarda yaşanan tarihi önemi haiz gelişmelerin asla göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekerek, “15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün yaşandığı gece omuz omuza vererek darbeye direnen ülkemizdeki tüm kesimleri Türkiye ortak paydasında bir araya getirmek için çalıştık. Siyasi görüş ve meşrep farklılıklarına bakmadan terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan herkesle iş birliklerimizi güçlendirmek istedik. Hatta millet ihanete direnirken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan CHP yönetimine bile el uzattık. 7 Ağustos’ta Yenikapı Meydanı’nda sergilediğimiz dayanışma tablosu bunun ilk adımını oluşturdu. Yenikapı’da muhalefeti ve iktidarıyla Türkiye olarak gerçekten tarihi bir dayanışma tablosu sergiledik. Tankların arasından kaçıp gideni de biz buraya davet ettik. Son ana kadar yine kaçıyordu ama biz buna rağmen son anda geleceğini bildirmesi üzerine onu da kabul ettik. Biz ülkemizin birliği beraberliği için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece FETÖ ihanet çetesine değil onların arkasındaki kirli ellere de orada çok anlamlı bir mesaj verdik. Bizim iyi niyetli tüm çabalarımıza rağmen o tabloyu devam ettirmek mümkün olmadı. Yenikapı ruhuna ilk darbe kontrollü darbe söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. CHP, FETÖ’nün tezlerini, argümanlarını sahiplenerek kısa sürede fabrika ayarlarına geri döndü. Bununla kalmayan CHP tarihimizin en büyük ihaneti karşısında anayasal çerçevede devreye aldığımız OHAL uygulamasına saldırdı. Daha pek çok söylemi ve eylemiyle bu parti ülkemiz için kritik bir dönemde FETÖ ile mücadeleyi zaaf uğratmaya çalıştı. Milli meselelerin günlük siyasetin tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü öğretemedik. Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı siyaset hırslarından mı basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. Geldiğimiz noktada CHP’nin FETÖ diye, bölücü terörle mücadele diye, egemenlik haklarımızı korumak diye bir derdinin olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

"CHP içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur"

MHP ile Yenikapı’da başlatılan iş birliğini yeni bir safhaya taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhur İttifakı 15 Temmuz direnişinin siyasi alana yansımasıdır, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir, milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir. Cumhur İttifakı, milli güvenliğimizin tahkimi yanında Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türk demokrasisine vurulan vesayet zincirlerinin kırılması yönünde de tarihi adımlar atmıştır. 16 Nisan halk oylamasında aziz milletimizin onayından geçen 24 Haziran seçimlerinden sonra da tüm kurum ve kurallarıyla devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu adımlardan sadece bir tanesidir. Yeni yönetim sistemi ile milletimiz geleceğe ve demokratik hakları adına büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü artmış, bürokratik oligarşi ciddi oranda geriletilmiş, millet egemenliğinin önündeki birçok engel kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 1961 ve 1982 darbe anayasaları ile daraltılan siyasi alanı da genişletmiştir. Sivil siyasetin üzerinde yıllardın demokrasi kılıcı gibi duran yapılar kendi görev alanlarına çekilmiştir. Milletimizin beklentilerine maziden atiye giden tarihi yürüyüşüne en uygun yönetim modelini ülkemize kazandırdığımıza inanıyoruz. CHP’nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının sebebi sistemin getirdiği işte bu büyük demokratik dönüşümdür. CHP, imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar ancak CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur. Milletimiz uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği bu kazanımın elinden alınmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Elbette her yenilikte olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de uygulamadan veya eski alışkanlıklardan kaynaklanan bazı eksiklikler olabilir. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürüttüğümüz kapsamlı bir çalışmayla tüm eksiklikleri belirledik ve çözüm yollarını ortaya koyduk. Sorun alanlarının çoğunun sistemden değil uygulamadan kaynaklandığını tespit ettiğimiz için işimizin nispeten kolay olduğunu görüyoruz. Bu sonuçları yakından milletimizle paylaşacağız. Ardından da yürütmeye ilişkin kısımları Cumhurbaşkanlığı olarak biz, yasamaya ilişkin kısımları Meclisimiz, siyasi alanlara ilişkin kısımları da genel merkezimiz hayata geçirecek. Teşkilatlarımızdan da bu süreci yakından takip ederek milletimizle paylaşmalarını bekliyorum.”