IHAAW143111-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi" dedi.

29.01.2019 14:31:11 TSI

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