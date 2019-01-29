HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

IHAAW143111-SIY/29-01-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi" dedi. 29.01.2019 14:31:11 TSI NNNN

IHAAW143111-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi" dedi.

29.01.2019 14:31:11 TSI
NNNN

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Akşener: Babadan oğula suç geçmezAkşener: Babadan oğula suç geçmez
Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldikÖzhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.