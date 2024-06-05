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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek! Özgür Özel: 'Gün ve saati yarın paylaşılacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.06.2024 18:42
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Siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'yi ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaret yer alıyordu. Erdoğan'ın ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde olacağını söylemesi gündemi hareketlendirdi. Özgür Özel konuyla ilgili bir açıklama yaparak gün ve saatin yarın açıklanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek! Özgür Özel: 'Gün ve saati yarın paylaşılacak'

31 MArt yerel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme gündem olmuştu. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasette yumuşama' açıklaması yapmış ve CHP'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.

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ERDOĞAN AÇIKLADI! ZİYARET BAYRAM ÖNCESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaretinin ne zaman olacağına ilişkin tartışmalar geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı öncesinde CHP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA! YARINI İŞARET ETTİ

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası siyasetin gündemi hareketlenirken bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi önümüzdeki hafta yapacağımız kesinleşti. Yarın görüşmenin günü ve saati paylaşılacak" dedi.

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Özgür Özel
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