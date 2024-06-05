Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek! Özgür Özel: 'Gün ve saati yarın paylaşılacak'

31 MArt yerel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme gündem olmuştu. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasette yumuşama' açıklaması yapmış ve CHP'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.

ERDOĞAN AÇIKLADI! ZİYARET BAYRAM ÖNCESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaretinin ne zaman olacağına ilişkin tartışmalar geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı öncesinde CHP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA! YARINI İŞARET ETTİ

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası siyasetin gündemi hareketlenirken bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi önümüzdeki hafta yapacağımız kesinleşti. Yarın görüşmenin günü ve saati paylaşılacak" dedi.





