Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ziyaret edecek! Özgür Özel: 'Gün ve saati yarın paylaşılacak'

31 MArt yerel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme gündem olmuştu. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasette yumuşama' açıklaması yapmış ve CHP'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaretinin ne zaman olacağına ilişkin tartışmalar geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı öncesinde CHP'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası siyasetin gündemi hareketlenirken bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi önümüzdeki hafta yapacağımız kesinleşti. Yarın görüşmenin günü ve saati paylaşılacak" dedi.