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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir."


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