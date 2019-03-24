Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok yerde HDP seçime girmiyor, sebebi sadece orada AK Parti’ye kazandırılmasın ve AK Parti kazanırsa nelerin olabileceğini, nasıl bu ülkede bir güç devşirmesi veya yerel yönetimlerde başarı grafiğinin artacağını çok iyi görüyorlar. İzmir’in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. 19’u dağ kadroları ile bağlantılı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber Televizyonu’nda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü’nde gerçekleşen canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile HDP arasındaki ittifak iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin seçimlerde en çok HDP’den medet umduğunu dile getiren Erdoğan, Ankara’da, İstanbul’da ve İzmir’de HDP’nin adayının olmasının manidar olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Demek ki CHP bütün umudunu oraya bağlamış, oradan gelecek olanlara. Tabii listelerinde bolca da HDP’lilere yer vermişler. Aynı şekilde İYİ Parti de öyle. Mersin karmakarışık oldu. Adana’da benzer bir durum var, benzer bir şekilde Adıyaman’da Saadet Partisi giriyor HDP girmiyor. Birçok yerde HDP seçime girmiyor, sebebi sadece orada AK Parti’ye kazandırılmasın ve AK Parti kazanırsa nelerin olabileceğini, nasıl bu ülkede bir güç devşirmesi veya yerel yönetimlerde başarı grafiğinin artacağını çok iyi görüyorlar" diye konuştu.

"İzmir’in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum" diyen Erdoğan, 27 kişiden 19’unun direkt dağ kadroları ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

"FETÖ ile PKK’yı almışlar oturup listeleri birlikte yapmışlar"

Medyada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden belediye meclis üyesi olan yüzlerce ismin PKK ile ilişkisini resmeden kayıtların ortaya konulduğunu belirten Erdoğan, "Manzara korkunç, sıradan bir olay yaşamıyoruz. FETÖ ile PKK’yı almışlar oturup listeleri birlikte yapışlar yetmemiş bir de belediye meclis üye listelerinde bunlara yer vermişler. Seçim stratejilerini de birlikte belirliyorlar" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "ülkücüyüm" ifadelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bay Kemal çok taklacıdır, çok takla atar. Akşam yatarken sabah kalkarken söylediği yalanları takipte zorlanıyoruz. Onun hiçbir yerinin milli olması mümkün değil. Kesinlikle böyle bir yanı yok. Vatansever olması da mümkün değil, Alman parlamentosunda terör örgütünün paçavralarıyla resim çektirenlerle birlikte yan yana poz veren bir adamdan bu ülkeyi seven birisi olması mümkün değil. Bunların anlayamadığı bir şey var siyasette omurgalı siyaset vardır, omurgasız siyaset vardır. Bunların ki omurgasız siyasettir. İstedikleri yere eğilirler. Biz siyasete böyle bakmadık, bizim hayatımız siyasetle geçti" diye konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ifade ederek, "Ülkücüleri darağacına yürütenlerle beraber yol yürüyor" dedi.

"Marmaray altta olduğu için göremeyebilir"

"17 yılda ne yaptınız" sorusuna ilişkin Kılıçdaroğlu’na hitap eden Erdoğan, "Bak biz boğazın içinde üstüne üçüncü gerdanlığı taktık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Altta Marmaray var ona göremeyebilir haklıdır, alttan geçtiği için. Raylı sistemi anlamaz zaten o raylı ile lastikliyi. Bir diğer tarafta da Avrasya Tünelini koyduk, o da yine boğazın altından geçiyor. Bak bay Kemal 3 tane bunlar var. İstanbul-İzmir şu anda otoyolunu yapıyoruz ve sonuna doğru yaklaştık. Osmangazi Köprüsü’nden geçmeni tavsiye ederim, oradan şöyle bir geç bir Bursa’ya doğru gitmende fayda var, hiç olmazsa bazı yeşillikleri de görürsün, nasıl güzel bir yol var. Ve bu yıl sonuna kadar inşallah bitiriyoruz ve 8-10 saat olan İstanbul-İzmir yolunun İzmir Milletvekili olduğu için beyefendinin bunları iyi bilmesi lazım. Ve Sabuncubeli Tüneli var, Manisa-İzmir arasında yani o tüneli de herhalde görmüştür diye düşünürüm. Ve şu anda bu yolun yapımı da hızla devam ediyor yıl sonu inşallah orayı da bitirmiş olacağız ve 3 saat 15 dakika veya 3 buçuk saate İstanbul-İzmir arasını indirmiş oluyoruz. Bütün bunların dışında tabii Türkiye’de biz dağları deldik. Yani göreve geldiğimiz zaman 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol uzunluğumuz varken şu an anda bizim bölünmüş yol uzunluğumuz 22-23 bin kilometreye çıkmış vaziyette tüm Türkiye genelinde. Bütün bunlarla beraber şunu görmesi lazım, şu anda Üçüncü Havalimanı ortada. Ankara hava limanından merkeze o yol yoktu. 76 üniversite ile aldık, şu anda bizim 206 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında bay Kemal üniversite var ya eline diline dursun. ’17 senede ne yaptınız’ derken bunlar kendiliğinden olmadı, bunları biz yaptık. Bir diğer tarafta sağlıkta yaptıklarımız, şu anda bütün illerde, ilçelere varıncaya kadar devlet hastaneleri var. Hepsinden öte şehir hastanelerine başladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hizmetlerden CHP’li vatandaşların da yararlandığını vurgulayarak, zamanında neden yapılmadığını sordu. İzmir’de su olmadığı zamanları anımsatan Erdoğan, İzmir’de baraj yapıldığını ve su getirildiğini anlattı.