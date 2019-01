Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin sermayesi gerilim ve kutuplaştırma olacak

Uğur AYDIN- Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da partisinin belediye başkan aday tanıtım toplantısında konuştu. CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "31 Mart seçimleri öncesinde, yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegâne sermayesinin iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile partililer karşıladı. Erdoğan'a yöresel kıyafetli iki genç, çiçek verdi.

KIZI 'SMA' HASTASI ANNEYİ DİNLEDİ

Erdoğan, havalimanından ayrıldığı sırada bariyerlerin arkasında, yolda elinde çiçekle bekleyen kadını fark etti. Konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, adının Mevsim Gül İbrahimoğlu olduğu öğrenilen kadını yanına çağırdı. İbrahimoğlu, 2,5 yaşındaki SMA hastası kızı için görüştüğü Erdoğan'dan yardım istedi, mektup verdi.

SALON PANKARTLARLA DONATILDI

Daha sonra Erdoğan, toplantının yapılacağı Hayri Gür Spor Salonu'na geçti. Salonda, 'Sürmene bıçağı gibi bilendik, emrini bekliyoruz Reis' , 'Reis sen emret, ezan ile geldik, sela ile gideriz' ve 'Evladına hasret kaldın, vatan aşkıyla yandın' yazılı pankartlar asıldı.

'TRABZON, DOYAMADIM TADINA'

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Oy Benim Sevdiceğim' adlı türkünün 'Trabzon büyük şehir/ Doyamadım tadına/ Uzaktan sevmek olmaz/ Gel yakına yakına' türküsünün sözlerini okuyarak konuşmasına başladı, "Biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle hasret gidermeye geldik" ifadelerini kullandı. Karadeniz'de, Sinop açıklarında dün batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden balıkçıya Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, balıkçılara da selam gönderdi.

'SANDIKLARI REKOR BİR OYLA PATLATIYOR MUYUZ?'

Belediye başkan adayların her birini gönülden kutladığını belirten Erdoğan, "Tüm seçimlerde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon'la beraber bütün Karadeniz'in dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Trabzon'a her gelişimde şu muhteşem manzara emin olun ülkemizin ve milletimizin geleceği hususunda bizlere çok büyük umut aşılıyor. Sizlerden bu heyecanı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu coşkumuzu 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da yine el ele gönül gönüle verecek her zamankinden daha çok çalışarak ve koşturarak inşallah bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'tan sonra da AK Parti'nin hizmet siyasetinin kesintisine inşallah izin vermeceğiz. Bugün burada AK Parti'ye gönül veren değerli kardeşlerimle ahdimizi yenilemek istiyorum. Trabzon, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Trabzon, AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Trabzon'un uşaklarına bu yakışır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 31 Mart akşamı da yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.

'BU PARTİ SÖZÜNÜN ERİ BİR PARTİDİR'

AK Parti'nin Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurmuş ve siyasete itibar kazandırmış parti olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle dedi:

"Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle, yatırımlarla değil, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağı ile insanlarımızı siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. 3-5 oy daha fazla almak için popülizm bataklığına saklanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tevessül etmedik. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü, hiçbir vaadi, hiçbir icraatı sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik. 'AK Parti'nin alametifarikası nedir?' diye sorulsa hiç şüphesiz akla ilk gelecek cevap; 'Söz verdi mi sözünde durur'. AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir. Bu parti ahdine, kavline, davasına sahip bir partidir. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını ülkenin menfaatlerini kendisinin üstünde tutmasıdır. Bu hareket kuruluşundan itibaren daima, 'Önce vatanım önce milletim' diyenlerin partisi olmuştur. Bu dava İstiklal Marşı'mızdaki 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyen Türkiye sevdalılarının partisi olmuştur. Bu dava; Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle hepsinden önemlisi aşkla yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir."

'TÜRKİYE'Yİ HAYALLERİ İLE BULUŞTURMANIN KAVGASINI VERDİK'

Mücadelelerinin Türkiye'yi aydınlık geleceğe ve yeni ufuklara kavuşturma mücadelesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik. Milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan, Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik. İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğuna devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim iş birliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil; 81 milyonun tamamını kucakladık, bağrımıza bastık. Sloganımız tevazu, samimiyet, gayretle 'Önce millet, önce memleket' dedik. Hiç kimsenin hayat tarzına, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece, siyasi görüşüne müdahale etmedik. Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken, demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık. Muhtarlarımızla birlikte inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BUNLARDA YALAN BOL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegâne alan, ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken, ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz, tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen hemen her alanda ilerlemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara, darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin katettiği onca mesafeye rağmen, hâlâ vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine; yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkûm oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiralarının bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimin zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerini servis ettiği dokümanlar ile üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar. Can çıkar huy çıkmazmış" ifadelerini kullandı.

'CHP'LİLER ORTAK BÜTÇE OLUŞTURMUŞLAR'

CHP'lilerin bir araya gelerek, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun davalarda kaybettiği tazminatları ödemek için için ortak bütçe oluşturduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar söylemlerini değiştirmek yerine, yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Bu ne biliyor musunuz? Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine, aralarında para toplayıp, mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş. Şu anda birçok hamdolsun verilen tazminatlar var. Biz de avukatlarımıza diyoruz; 'Sizin olsun, yeter ki siz bunu tazminata mahkûm edin.' Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken, yaşadıkları onca hezimete rağmen halan yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler, hem partileri rahatlayacak hem mahkemeler rahatlayacak hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir ve proje üretseler, emin olun bundan herkes kârlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin Meclis'te bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zaten yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz."

'ANA MUHALEFET ATTIĞI İFTİRALARIN ALTINDA KALACAK'

Ana muhalefetin attığı iftiraların altında kalacağını kaydeden ve CHP'de yalan destekleme fonu oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan, "31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegâne sermayesinin iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, bakınız burası çok önemli; Yusuf Has Hacib'in şu tavsiyesine sarılmaktır: 'Kötüye katılma, selametle yürü, daima doğru ve dürüst ol; küheylan gibi meydanlarda cevelan et.' Evet, bizim görevimiz millete hizmet yolculuğumuzda, selametle yürümek, daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru, samimi olursak evvelallah CHP'nin de avenelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandıramayacaktır. Tıpkı 14 seçimde olduğu gibi, ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak, 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN KAZANMASI TÜRKİYE'NİN KAZANMASI DEMEKTİR'

14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefetin attığı iftiraların altında kalacağını ifade eden Erdoğan, "31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır. 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Cumhur İttifakı'yla birlikte karşımızdaki zillet ittifakını, Sayın Bahçeli'nin ifadesi öyle; benim ki de illet ittifakı. Bu ittifaka karşı Cumhur İttifakı'nın zaferini şimdiden görüyorum ve bu işi başaracağız. 31 Mart seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri. 16 Nisan halk oylamasıyla başlayan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son halkasını oluşturacaktır. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı sadece ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde değil, son 16 yıllık kazanımlarımızın korunmasında da hayati öneme sahip. AK Parti'nin kazanması demek Türkiye'nin kazanması demektir. Bu seçimde inşallah başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. AK Parti üyelerinin 504 binin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bunların hepsi çok ciddi, seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek düzeyde rakamlardır. AK Parti'nin önünde yepyeni bir dönem açılacaktır" dedi.

ADAYLARI AÇIKLADI; 2 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda Trabzon'da partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce ismi açıklanan Van Valisi Murat Zorluoğlu aday gösterildi. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

Ortahisar: Ahmet Metin Genç, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Recep Çebi, Arsin: Muhammet Sait Gürsoy, Beşikdüzü: Harun Demirci, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Yılmaz Ankara, Çaykara: Hanefi Tok, Hayrat: Salih Öztel, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Rahmi Üstün, Yomra: İbrahim Sağıroğlu, Tonya: Osman Beşel, Vakfıkebir: Muhammet Balta.

Trabzon'un Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarının desteklenmesi kararı alındı. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ile Çarşıbaşı ilçesinde Mümin Nuhoğlu, MHP tarafından aday gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.