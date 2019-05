Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılışı bugün yapıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki terör saldırılarına değinerek, "Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Cihat yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz, masumları katledemez. Bunun adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Büyük Çamlıca Camii’yle ilgili Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun sözlerine değinerek, "Her ne kadar birileri nasıl dolduracaksınız deseler de elhamdülillah doluyor" dedi.

Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılıştan önce camiye gelerek cuma namazını kıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş katıldı. Ayrıca Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov, Libya Meclis Başkanı Halid Elmeshri, Tunus El Nahda Hareketi Lideri Raşid el Gannuşi de açılışa katılım gösterdi.

Kılınan namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nin içinden cemaat, minaresinden ezan, kubbesinden kıyam nidaları eksik olmasın diye dua ettiğini söyleyerek, "İstanbul birbirinden güzel camileriyle, türbeleriyle, gök kubbesini süsleyen zarif minareleri ile görenleri kendine meftun eden bir şehirdir. Altı asra yakın zamandır semalarında Ezan-ı Muhammediye’nin eksik olmadığı kutlu bir şehirdir. Bu aziz şehre hizmet etmekten büyük şeref duyuyorum. Eser kazandırmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. Rabbim bize Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve daha çok sayıda eserle bu şehre damgamızı vurmayı, silinmez eserler bırakmamızı nasip etti. Biz de hangi görevde olursak olalım birbirinden önemli projelerimizle bu şehri ilmek ilmek dokuyacağız. Türkiye’nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camii’ni bir camii kebir olarak İstanbul’a kazandırmanın huzuru içindeyiz. Burası aynı zamanda külliye" dedi.

Büyük Çamlıca Camii ile ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam ibadethane alanı 18 bin metrekareyi buluyor. Bu kısımda 37 bin 500 kişi dış avluda olmak üzere aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri nasıl dolduracaksınız deseler de elhamdülillah doluyor. Türkiye’nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul’un her noktasında görülüyor. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul’da yaşayan 72 milleti, 34 metrekare çapı ise İstanbul’un plakasını simgeliyor" dedi.

Camilerin Müslümanların cem olduğu, birleştiği, aynı safta kalplerini birbirine kenetlendikleri yer olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adına ümmet dediğimiz, sınıf sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler bütün farklılıklarıyla kardeş olduklarının camilerde farkına varırlar. Günde beş defa muhabbetimizin mayalandığı yerlerdir camiler. İslam’ın barış mesajlarının yankılandığı mübarek mekanlardır camiler. Nerede ezanlarımız gökyüzüne karışır, orası Müslüman yurdudur. Bir mümine yakışan tavır da camilere bakıp hata aramak, kusur aramak değil ona sahip çıkmaktır. Milletimizin Büyük Çamlıca Camii’ne sahip çıktığını, cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz. Sabah namazlarında bile buranın dolup taşması sahiplenişinizin göstergesidir. Çamlıca Camii cemaatsiz kalmayacak, sembol eser olarak dolup taşmaya devam edecek" dedi.

Dünyada yaşanan terör olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın farklı köşelerinde terörün insanlık dışı yüzüne her geçen gün daha fazla muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda katliamı ile Sri Lanka’daki terör saldırıları tehdidin boyutunu ortaya koymuştur. Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Hiçbir devlet teröristler arasında iyi-kötü ayrımına gidemez. Terör meselesinde bir yol ayrımına gelinmiştir. Daha ilkeli, daha net tavır alınması gerekiyor. İbadethaneleri kan gölüne çeviren, vahşi, ilkel zihniyete herkesin dur demesi şarttır. Camilere de, kiliselere de saldıranlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Bunların tamamı insanlığın düşmanıdır. İbadet hakkı kutsaldır. Herkesin ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı vardır. Cihat yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz, masumları katledemez. Bunun adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir. Türkiye olarak bu cinayet şebekeleri ile hem içeride hem dışarıda yoğun mücadele veriyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi DEAŞ, El Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerden temizlemeye kararlıyız. Avrupa’da camilere saldıran Neonazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimi batılı güçler çifte standart uygulasa da biz bu konuda tutarlı kalacağız. Geleceğimizin bu insanlık düşmanları tarafından esir alınmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılar ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından Büyük Çamlıca Camii resmen açılmış oldu.