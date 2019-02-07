Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Deng Li, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Deng Li’nin eşi ve mahiyetinde büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.
Rusya: Korkunç sonuçları olur!
7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...