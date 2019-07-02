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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Xi Jinping ile baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan, sonrasında heyetler arası görüşmeye geçti.
Erdoğan yaptığı konuşmada, “Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip İpek Yolu’yla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Tek Çin politikası, Türkiye için stratejik önemdedir” dedi.
Çin ziyaretinin küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı dönemde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel istikrara büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.

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