HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’e geldi.Çin’in başkenti Pekin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Havaalanı’nda Çinli yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de

Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’e geldi.
Çin’in başkenti Pekin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Havaalanı’nda Çinli yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
Çin ziyareti sırasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler haklarını istiyorAdana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler haklarını istiyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Ukrayna’dan ‘Üstün Hizmet Nişanı’Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Ukrayna’dan ‘Üstün Hizmet Nişanı’

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

CHP'li Gök'ten flaş 'parlamenter sistem' açıklaması

Ankara'da ses getirecek açıklama: Türkiye'nin en önemli gündemi

Bülent Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.