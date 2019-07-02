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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in, onuruna verdiği resmi yemeğe katıldı

PEKİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.

Büyük Halk Salonu'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping resmi yemek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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