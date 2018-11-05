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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.

Gülseli ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti. Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını söyleyen okulun öğrencilerine eşlik etti. Erdoğan, şarkı bittikten sonra çocukları alkışladı.

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