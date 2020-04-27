Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sert sözler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından 'Kılıçdaroğlu'nun 4 yalanı' isimli Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinden oluşan bir videoyu da yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

CHP'nin başı kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır. Son dönemde belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet vardır. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır.

"SİYASİ KOKUŞMUŞLUĞUN EN BARİZ ÖRNEĞİ"

Kendisi 45 metre kare bir yerde oturmayı seçmiştir. Büyütme imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Tüm mahallenin bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik yeri Vakıflar'dan kiralayarak bakımını üstlenmiştir. CHP zihniyete tarafından topyekün iftira ve çirkin saldırıdaki tutarsızlık, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'gittim evin fotoğrafını çektim, il başkanıma verdim' diyor. CHP İl Başkanı bu durumu kabul ediyor. CHP Genel Başkanı utanmadan 'ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme gibi bir şey yok' diyor.