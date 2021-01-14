HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Corona Aşısı Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Corona Aşısı Oldu

14.01.2021 21:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan Corona Aşısı Oldu

Türkiye genelinde aşı olan sağlık çalışanı sayısının 300 bini aştığını belirten Erdoğan, siyasi liderler, milletvekilleri ve lider kadrolardan aşıyı teşvik etmelerini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde Çinli Sinovac firmasına ait CoronaVac adlı Corona virüsü aşısının ilk dozunu yaptırdı. Erdoğan aşısı sonrasında yaptığı açıklamada, ‘‘Aşılarımız gelir gelmez Bakanımız 'İlk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Ben de aynı şekilde ‘Aşıyı yaptıracağım’ demiştim, bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz’’ dedi.

Türkiye genelinde aşı olan sağlık çalışanı sayısının 300 bini aştığını belirten Erdoğan, siyasi liderler, milletvekilleri ve lider kadrolardan aşıyı teşvik etmelerini istedi.

Erdoğan, ‘‘İlk etapta malum, gelen aşı miktarı belli. Şimdi yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde, bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi bakanlığımız belirlemiş vaziyette’’ diye konuştu.

Erdoğan, aşıyı olma sürecinin de oldukça hızlı olduğunu belirtti ve ‘‘256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar” dedi. Erdoğan, aşı için de belirlenen sürecin çok kısa olduğuna dikkat çekerek, “5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat" diye konuştu.

Yapılan aşının Çin aşısı olduğunu ancak bunun dışında çalışmaların da olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Almanya'yla olan irtibatlarımız var, bizim kendi çalışmalarımız var" dedi.

Erdoğan, bu süreçte ortaya koydukları çabalardan dolayı sağlık çalışanlarına da teşekkür etti ve bu çabaların karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından aşı olurken çekilmiş görüntülerini ‘‘Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun’’ mesajıyla paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Çarşamba günü beraberindeki Bilim Kurulu üyeleriyle CoronaVac aşısını yaptırmıştı.

Türkiye'de son 24 saatteki vaka sayısı 8.962, hasta sayısı 958, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 170 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, toplam ağır hasta sayısıysa 2.512.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilimİmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Ordu’da zincirleme kazada 2 otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! 2 otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Ataşehir'de genç kadına dehşeti yaşatan şüpheli güvenlik kamerasında

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı! Şüpheli güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.