Cumhurbaşkanı Erdoğan Corona Aşısı Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde Çinli Sinovac firmasına ait CoronaVac adlı Corona virüsü aşısının ilk dozunu yaptırdı. Erdoğan aşısı sonrasında yaptığı açıklamada, ‘‘Aşılarımız gelir gelmez Bakanımız 'İlk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Ben de aynı şekilde ‘Aşıyı yaptıracağım’ demiştim, bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz’’ dedi.

Türkiye genelinde aşı olan sağlık çalışanı sayısının 300 bini aştığını belirten Erdoğan, siyasi liderler, milletvekilleri ve lider kadrolardan aşıyı teşvik etmelerini istedi.

Erdoğan, ‘‘İlk etapta malum, gelen aşı miktarı belli. Şimdi yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde, bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi bakanlığımız belirlemiş vaziyette’’ diye konuştu.

Erdoğan, aşıyı olma sürecinin de oldukça hızlı olduğunu belirtti ve ‘‘256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar” dedi. Erdoğan, aşı için de belirlenen sürecin çok kısa olduğuna dikkat çekerek, “5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat" diye konuştu.