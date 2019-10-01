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Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO konserine katıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni konser sezonu açılışına katıldı.

CSO'nun 2019-2020 konser sezonu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konserle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı açılış konseri, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel oldu.

Pekinel ikilisi, açılış konserinde, Fransız besteci Francis Poulenc'in piyano ve orkestra için yazdığı konçertosunu seslendirdi.

Çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit Tüzün'ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen "Türk Kapriçyosu" da konserin açılış eseri olarak programda yer aldı.

Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla, Gürcistan asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin'in bestelediği "Poloveç Dansları" ise konserin final eseri oldu.

Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen ve CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu'na 1933 yılına ait İstiklal Marşı kaydı bulunan taş plak takdim etti.

Konseri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Ankara Valisi Vasip Şahin de izledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser

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