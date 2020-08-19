HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak? Erdoğan'ın açıklayacağı sürpriz nedir? İşte bomba iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak? Erdoğan'ın açıklayacağı sürpriz nedir? İşte bomba iddia!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında son dakika açıklaması yaparak cuma günü büyük bir sürpriz yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sürprizin ne olduğu merak konusu olmuştu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü neyin müjdesini verecek? Uzmanlar iddialarını paylaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak? Erdoğan'ın açıklayacağı sürpriz nedir? İşte bomba iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında tüm millete bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdenin ne olduğuna dair iddialar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sürprizin ne olduğu merak konusu olmuştu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü neyin müjdesini verecek? Uzmanlar iddialarını paylaşmaya başladı.

ERDOĞAN CUMA GÜNÜ NEYİ AÇIKLAYACAK?

Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdeye en büyük iddia Bloomberght'ten geldi. Bloomberght'e yer alan bilgiye göre, Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

Türk milletini yakından ilgilendiren bir hususta 21 Ağustos Cuma gününü işaret eden Erdoğan, müjdeli bir haber vereceğini belirtti.

Erdoğan, “Yarın malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında Cuma günü büyük bir sürpriz yapacağı açıklamasının ardından sürprizin ne olduğu merak konusu olmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Herkes küçük çocuğun yardımına koştu! Korkunç anlar kameradaHerkes küçük çocuğun yardımına koştu! Korkunç anlar kamerada
Bu uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!Bu uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak
Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak
Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası
Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası
Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım
Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım
Diğer Haberler
Akşener'den Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti! Dikkat çeken 'iş birliği' sözleri
Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret! Dikkat çeken 'iş birliği' sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz
Erdoğan bu sözlerle duyurdu: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması
İYİ Parti'den 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Akşener olacak' iddiasıyla ilgili açıklama
İYİ Parti'den 'Millet İttifakı'nın adayı Akşener mi?' sorusuna yanıt
Türkiye ile Venezuela arasında 4 anlaşma!
Türkiye ile Venezuela arasında 4 anlaşma!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Çok sert tepki: Tam anlamıyla darbecilik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.