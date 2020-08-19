Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak? Erdoğan'ın açıklayacağı sürpriz nedir? İşte bomba iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında tüm millete bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdenin ne olduğuna dair iddialar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sürprizin ne olduğu merak konusu olmuştu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü neyin müjdesini verecek? Uzmanlar iddialarını paylaşmaya başladı.

ERDOĞAN CUMA GÜNÜ NEYİ AÇIKLAYACAK?

Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdeye en büyük iddia Bloomberght'ten geldi. Bloomberght'e yer alan bilgiye göre, Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

Türk milletini yakından ilgilendiren bir hususta 21 Ağustos Cuma gününü işaret eden Erdoğan, müjdeli bir haber vereceğini belirtti.

Erdoğan, “Yarın malum Perşembe, ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında Cuma günü büyük bir sürpriz yapacağı açıklamasının ardından sürprizin ne olduğu merak konusu olmuştu.



