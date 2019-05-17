CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan caminin yakınındaki bir ara sokakta kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamladı. Erdoğan aracının yanına gelen bir kadınla sohbet etti. Daha sonra aracından inen Erdoğan tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşla fotoğraf çektirdi. Buradan ayrılan Erdoğan Çengelköy'de de aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca

-Erdoğan'ın aracında bir kadınla konuşması (Fotoğraf)

-Erdoğan'ın engelli bir kişi ile fotoğrafı

-Çengelköy

-Cep telefonu görüntüleri

-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüleri

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

