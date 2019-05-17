Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti 

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan caminin yakınındaki bir ara sokakta kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamladı. Erdoğan aracının yanına gelen bir kadınla sohbet etti. Daha sonra aracından inen Erdoğan tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşla fotoğraf çektirdi. Buradan ayrılan Erdoğan Çengelköy'de de aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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