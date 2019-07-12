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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlara seslendi. Yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek anma törenine davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hitap etti.
15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan anma törenine vatandaşları davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep beraber orada birlikte olalım. Rabbim şehitlerimizle birlikte anılmayı da bizlere nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

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