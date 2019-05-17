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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak ilk olarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra cuma namazını kılmak üzere Çamlıca Camii'ne geçti. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, ara sokakta kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamladı. Erdoğan aracından inerek bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti 
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