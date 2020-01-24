HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cuma namazını köşkün yerleşke girişindeki Kerem Aydınlar Camisi'nde kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Namazın ardından cemaatle selamlaşan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73’ye yükseldiHDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73’ye yükseldi
Kolaylı: “Mumcu unutulmayacak”Kolaylı: “Mumcu unutulmayacak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cuma namazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kerem Aydınlar Camisi

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şoför, halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsünde korku dolu anlar

Aydın'da dehşet! Tartıştığı zihinsel engelli kişiyi öldürdü

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

İBB'nin asfalt ihalesi Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi

İBB'nin ihalesi şikayet üzerine iptal edildi

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Ceren Damar davasında gergin anlar! Akılalmaz iddia

Manisa'da artçılar sürüyor... Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremler sürüyor, vatandaş tedirgin...

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.