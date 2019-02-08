Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sivas Ulu Cami'de kıldı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla Sivas'a geldi.
Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kent merkezine hareket eden Erdoğan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami giriş ve çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş
'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum