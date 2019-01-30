Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, Samsunspor’un 20 Ocak 1989’da geçirdiği trafik kazasında hayatlarını kaybeden teknik direktör ve futbolcuları unutmayacaklarını söyledi. Erdoğan, “Kazada hayatını kaybeden 5 kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Samsunspor o elim kazadan beri kırmızı-beyaz rengine siyahı eklemiş ve yoluna devam etmiştir. Millet Bahçesi’ne, bu kazada hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatacak bir anıt dikerek ahde vefamızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Samsun’da Cumhur İttifakı’nın dirayetini gördüğünü belirten Erdoğan, “Hem millet hem de AK Parti’liler olarak birlik ve beraberlik içerisinde, düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız. Samsun 31 Mart’ta belediyelerde bu AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun 31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gece gündüz çalışıyor muyuz? Bu yıl Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. yılı. Gazi, istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız. 19 Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında, “Ben Millet Kıraathanesi diyorum, bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? Hani dervişin zikri-meselesi var ya bunlarınki ona benziyor” sözlerine yer verdi.

Samsun’un 100. yıla uygun projelerle donatacaklarını belirten Erdoğan, “Samsun’u ekonomide de lokomotif şehirlerden biri haline getireceğiz. Samsun’a son 16 yılda 28,5 katrilyon yatırım yaptık. Tarihte böyle bir yatırım yok. Bu yıl içerisinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerinde yükseköğrenim yurtları açacağız. Samsun Şehir Hastanesi 900 yataklı olarak planlandı, şu an ihale aşamasında. Eski stat alanında Millet Bahçesi yapıyoruz. Bir köşesine millet kıraathanesi yapıyoruz”