Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhur İttifakı’nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz”

“Yekvücut olarak siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık” AK Parti’de her görevin bir bayrak yarışı şeklinde üstlenildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimler bu bayrak değişimlerinin yaşandığı dönemlerdir. Bunu atletizmdeki bayrak yarışıyla birbirine karıştırmayalım, o farklı, bu farklı. Bu bir devir teslim sürecidir. Önümüzdeki seçimlerde kimi arkadaşlarımız görevlerine devam ederken, kimileri yerlerini yeni isimlere bırakacaklar ama bu süre içinde asla geri durmayacaklar. Adeta kendisi belediye başkan adayıymış gibi çalışmasına o hırsla devam edecek. Aday isminin açıklandığı ana kadar olan mücadelede demokrasinin gereğidir. Dün adaylarımızı açıkladık ve hep birlikte yekvücut olarak siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık. Genel Merkez veya il teşkilatlarında yönetici, milletvekili, belediye başkanı olmak, bu görevler için adaylık yarışına girmek elbette önemli. Asıl önemlisi AK Parti çatısı altında davamıza, ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine nail olmaktır. AK Parti’nin genel başkanlığı ne kadar şerefli bir görev ise neferliği de aynı derecede şerefli bir görevdir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bir Cumhur İttifakı yaptık, Cumhur İttifakı’nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı’nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz” dedi. Altındağ Kültür Sarayı’nda yerel seçim öncesi teşkilat, aday ve aday adayları buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nda çizilen çizginin dışına çıkılamayacağını belirterek, buna uymayanların istirahate davet edileceğini söyledi. “Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur” ifadelerini kullanan Erdoğan, her fırsatta teröristlere arka çıkmanın başka bir adı olamayacağını belirtti.

“Çankaya niye böyle, Yenimahalle niye böyle?” İktidara ters düşenlerin, iktidardan kopuk olanların hizmet verme noktasında ne halde olduklarının herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Erdoğan, “Bizim avantajlarımız var, bizler bütün büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde el ele omuz omuza veriyoruz ve bu hizmetleri en ideal noktalara taşıyoruz. Ankara’da zaten siz bunlara şahitsiniz. Bu güne kadar AK Parti’nin girdiği 14 seçimden nasıl olup da hep başarı ile çıktığını, 16 yılı geride bırakan kesintisiz iktidarı ile nasıl rekorlar kırdığını merak eden varsa işte formülü budur. Ben hep şunu merak ederim, Çankaya niye böyle, Yenimahalle niye böyle? Buralarda belediye var, belediye olduğuna göre çöp, çamur, çukur niye buralarda var, niye hizmet vermiyorlar? Para ise bütçeden bütün belediyelere olduğu eşit koşullarda bunlara da para geliyor. Mesele başka. Belediyecilik bir aşktır. ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ diyerek biz bu yola çıktık. AK Parti’de belediyeciliğin sırrı, belediyecilik her şeyden önce dertli olanların işidir, gönül işidir. Eğer dertliyseniz bu işi yaparsanız. Önlünüze girmişse bu işi yaparsınız, değilse bunu yapmazsınız” ifadelerini kullandı.

“Başkente de biz hizmet etmeliyiz” Türkiye’de siyasetin sembolleri olduğunu, bu sembollerin başında da belirli şehirlerde alınan neticeler geldiğini kaydeden Erdoğan, “Ankara’da işte böyle sembol şehirlerden birisidir. Bunun için bizler tıptı İstanbul’u olduğu gibi Ankara’ya da herhangi bir büyükşehir belediyesini kazanmak veya kaybetmek olarak bakmıyoruz. Çünkü Ankara Başkenttir. Milletimizin Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste bu ülkeyi yönetme görevi verdiği kadrolar olarak Başkente de biz hizmet etmeliyiz. Hep söylediğim gibi, milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz har yaştan, her kesimden insan ile kurduğumuz gönül bağı ile projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz” şeklinde konuştu.

“AK Parti’de ben yok, biz var” Milletin verdiği yetki ile milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendi görenlerin AK Parti çatısı altında kalma şansı olmadığını belirten Erdoğan, “Eskiler ‘duvarı nem, insanı gam yıkar’ derler, siyasette de insanı kibir, gurur, millete tepeden bakmak, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, ben yıkar, biz varsak her şey var. AK Parti’de ben yok, biz var. Osmanlı döneminde padişahlar Cuma selamlığına çıkarlardı. Cuma selamlığına çıktığında kendisini karşılayan ahali ‘mağrur olma padişahım senden büyük Allah var’ diye tezahürat yaparmış. Bu ne demek, ‘havaya girme, biz senin havanı indiririz.’ AK Partili belediye de milletvekili de hepsi bu havanın içinde olması lazım. ‘Gururlanma padişahım senden büyük Allah var’, mesele burada. ‘Nasıl olsa belediye başkanı oldum, 5 yıl kimse bana afra tafra yapamaz’ O devir geride kaldı. Kim ki bu millete tepeden bakarsa bilesiniz ki, biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz. Anında gereğini yaparız. Kibrin sonu büyüklenme, onun sonu ise Allah göstermesin farkında olmadan sınırı aşmadır. Belediye başkanlarımızdan, adaylarımızdan, tüm teşkilat mensuplarımızdan, milletvekillerimizden bu hususa özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Makamlarımızın hizmet makamını unuttuğumuz gün siyasette artık işimiz kalmamış demektir. Bazı yerlerde bu dönem aday olamayan veya istediği yerden aday olmayan kardeşlerimin nazlandığı haberini alıyorum. Bir defa AK Partiliye bu yakışmaz. İsmi üzerinde AK Partili” açıklamasında bulundu.

Konuşmasında ana muhalefet partisini eleştiren cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir de istikameti belirsiz, dolayısıyla rengi ve kimliği karışık, geçmiş sicili de bugünkü duruşu bozuk tipler var. Maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı başta olmak üzere yönetim kademeleri ve adayları ile büyük ölçüde bu hastalıklarla maluldür. Girmedik kılık bırakmıyorlar ama milletimiz makyajın altındaki yüzü çok iyi bildiği için her seferinde bunları ifşa ediyor. Cenap Şahabettin’in ifadesi ile ‘kargayı sesinden tanıyor bu millet.’ Mahalli seçimler öncesi yine herkese gülücük dağıtmaya başladılar. Kılıktan kılığa, camiler gidiyorlar maşallah, Allah kabul etsin. Ondan sonra bakıyorsunuz vatandaşla olan münasebetler geçmişte olduğu gibi çok farklı. Ama artık kargayı sesinden tanıyan bir millet var. Bir yandan bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile al takke ver külah ilişki içindeler, diğer taraftan kendilerini çok farklı bir kulvarda konumlandıran başka partilerle pazarlık halindeler. Biz sizin terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile veya terör örgütünün ta kendileri ile nasıl al takke ver külah yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı ittifak deseniz ittifak değil. Çünkü ittifak dediğiniz belirli ilkeler ve amaçlar çerçevesinde kurulur. Biz kendi ittifakımızın ilkelerini ve amaçlarını hep söyledik. Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz. Her fırsatta teröristlere arka çıkmanın, onların dili ile bizlere saldırmanın başka bir adı olamaz. Nerede mi? Avrupa’da Almanya’da, terör örgütünün AP’deki temsilcileri nasıl birlikte resim çektirdiklerini, ellerinde terör örgütünün paçavraları ile poz verenlerle nasıl yan yana durduklarını Bay Kemal’in hep birlikte gördük, biliyoruz. Kendi ülkesini gidip yabancılara şikayet etmenin, Türkiye’nin aleyhindeki kampanyalara malzeme vermenin başka bir adı olamaz. Bizim milletimiz her şeyi affeder ama ihaneti affetmez. Mart seçimleri aynı zamanda bu gerçeğin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.