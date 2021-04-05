Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. Erdoğan, Montrö'den çekilmek için bir çalışma veya niyetlerinin bulunmadığını açıkladı.

104 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisi hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, bu bildirinin demokrasiye zarar verdiğini ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiride değinilen bir diğer konu olan, rütbeli bir askerin bir cübbeyle namaz kıldığını gösteren fotoğraf hakkında ise "Münferit bir olay" dedi ve görüntüyü yanlış bulduğunu belirtti.

Erdoğan konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin soruşturma başlattığını açıkladı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşan Erdoğan, bildiriye imza atan diplomatların bugüne kadar Türkiye'ye destek veren bir açıklamaya imza atmadığını söyledi ve ekledi:

"Bunları FETÖ'cü hainlerin başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken de görmedik.