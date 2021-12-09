Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1,5 saat süren basına kapalı toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkan vekilleri ile toplantı yaptı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantı, 1,5 saat sürdü. (DHA)



