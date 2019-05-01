Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

İşçilerimizin alın terini kendi ideolojik istismarlarına karşı dimdik durarak bozduk. Son 10 yıldır ülkemizdeki tüm işçi konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla, diğer işçi kardeşlerimizle hep birlikte 1 Mayıs'ı anlamına uygun olarak kutluyoruz. Eski dönemin kötü görüntülerini tamamen geride bıraktık. Kavga, gürültü, şu, bu neredeyse hiç yok. Belli kesim mutlaka ortalığı karıştırmak isteyecektir. Artık milletimizin bunlara en küçük bir itibarı kalmamıştır. İETT'de işçi olarak hayata başlamış Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs'ı kendi özel günüm olarak görüyorum.

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE ZULÜM VARDIR ZULÜM KÜFÜRDÜR"

Bizde neredeyse bin yıllık bir birikim sözkonusudur. İş olmazsa işveren olmaz. İşçi olmazsa da iş olmaz. İş, işveren ve işçi arasındaki bu birbirinin içine geçmiş ilişkiyi dikkate almayan yaklaşımlardan hayırlı bir gelişme çıkmaz. Kalkınmayı toplumun tüm kesimlerinin orantılı gelişmesi olarak görüyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir. Çünkü Rabbimiz insanların eşyalarını yani mal ve ücretlerini eksik vermeyin buyuruyor. Peygamber efendimiz, işçiyi çalıştırıp da hakkını ödemeyenlerin kıyamet günü hasmıyım, ifadesini buyuruyorlar.

"SENDİKALARI ARKA BAHÇELER HALİNE GETİRMEYE İZİN VERMEYİZ"

Sosyal barışı Batı çatışma üzerinden biz ise uzlaşmaya dayalı olarak inşa etmeyi esas alırız. Her alanda olduğu gibi emek konusunda da adaletin tesisi için çalıştık, mücadele ettik. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği birbirinden ayırmıyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın işiyle aşıyla oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Bu tür ayrımcılığı meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Bu kafa 28 Şubat kafasıdır. Birileri bu kafayı hortlatmaya çalışıyor. Biz hiçbir sendikaya kendi arka bahçemiz olarak bakmadığımız gibi kimsenin de sendikaları arka bahçesi haline getirmesine müsade etmeyiz.

