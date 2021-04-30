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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

30.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle bir mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
İnsanımızın geleceğe güvenle ve umutla bakabilmesinin bir veçhesinin de emek konusunda adaletin tesis edilmesi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar uyguladığımız iktisadi kalkınma politikalarımızın her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerimizin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduk.

Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.

Tüm dünyayı etkileyen ve çalışma hayatında yeni düzenlemeleri zorunlu kılan koronavirüs salgınından işçi kardeşlerimizin en az şekilde etkilenmesi için de büyük çaba harcadık.

Salgının ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinin azaltılması için uygulamaya aldığımız düzenlemeler kapsamında işçilerimizin istihdamlarının devamını sağlayacak, haklarını koruyacak birçok tedbir ve desteği hayata geçirdik.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'mizde her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmelere vesile olmasını temenni ediyorum"

DHA

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