HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

10.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda "Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü’nün bu yılki temasının 'Daha iyi iyileş-insan haklarına sahip çık' olarak belirlenmesini, bu bakımdan son derece isabetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72’nci yıl dönümünde, vatandaşlarımla beraber tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyorum.

72 yıl önce daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatan önemli bir belge olma özelliğini halen koruyor.

Yönetim sistemini “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi üzerine inşa eden bir ülke olarak, hayata geçirdiğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırdık.

Demokrasimizi güçlendirerek, hukukun işleyişini hızlandırarak, hak arama yollarını genişleterek ülkemizi hak ve özgürlükler alanında 18 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdık.

Milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde reform irademizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Günümüzde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne en büyük tehdidi, kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı oluşturuyor.

Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz.

Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

Üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda bu tehditleri dile getiriyor, ırk, din, dil ayrımı gözetilmeden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tam manasıyla uygulanması için mücadele veriyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü’nün bu yılki temasının “DAHA İYİ İYİLEŞ–İNSAN HAKLARINA SAHİP ÇIK” olarak belirlenmesini, bu bakımdan son derece isabetli buluyoruz.

Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve yaşanan adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.

Türkiye, tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla temel özgürlüklerin korunması için mücadele etmeye ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile bundan 72 yıl önce güvence altına alınan haklarına hala kavuşamamış milyonlarca insana umut ışığı olmaya devam edecektir.

Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor, gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddiaAK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia
8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 farklı uzmandan altın yorumu!

5 farklı uzmandan altın yorumu!

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu! İçişleri Bakanı onayladı

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu!

Ali Babacan’dan ‘siz gemiden indiniz’ sözlerine yanıt

Babacan’dan ‘siz gemiden indiniz’ sözlerine yanıt

AK Partili 3 milletvekilinin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili CHP'li Mahmut Tanal'dan gündem yaratan iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum

MHP'de liderlik değişimi mi olacak? Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.