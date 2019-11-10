Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır.

Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Eskiler, 'bal bal diyerek ağız tatlanmaz' derlerdi. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Bu yıl 96. yıl dönümü olan Cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Sadece icraatımızla hakkını vermeye çalıştık. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık.

Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar.

Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.

Hala aynı kafa ile kendi tarihine, kültürüne küfretmeyi maharet sananların ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Tarihimize husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir.

