HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım töreninde önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye yönelik gelen eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, "Buna rağmen ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin bağcıyı övmek olduğunu anlamak için öyle çok daha derin teknik analizlere gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için alçakça kuşatmaya maruz kaldı.

Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın çıkarları yerine milletin ihtiyaçları için seferber ettik.

Kendilerini devletin sahibi, Batı'nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi cihanşümul hedefleriyle buluşturduk.

Millet vatan ve medeniyet merkezli bu tarihi mücadele elbette kolay olmadı.

Yıllarca bu ülkeyi siyasi-ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler.

Kendilerine içeride imtiyazlarını kaybetmenin vermiş olduğu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar.

Eskiden hep olageldiği gibi ülkemize çizilen dar sınırların içinde kalsaydık, vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıların hiçbirini yaşamazdık. Ama o zaman milletimizin yüzüne de bakamazdık.

Allah şahittir ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek derken hep samimiydik.

Milletimize verdiğimiz her sözü yürekten inanarak ifade ettik.

Bugün Türkiye sınırları dışında da güç ve umut kaynağı ise bunu milletimizle verdiğimiz mücadeleye borçluyuz.

Temel göstergelere baktığımızda nasıl mesafe katettiğimizi daha iyi anlıyoruz.

Ülkemizdeki toplam yabancı sermaye yatırımları 223 milyar dolara ulaştı.

Enerji üretimimizdeki yerlilik oranı yüzde 62'yi geçmiştir.

Bölgesel ve küresel her meselede sözü dinlenen, tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

Sıkıntılarımız elbette var. Hiçbiri üstesinden gelinmeyecek hususlar değil.

Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere, Türkiye'ye karşı haksız hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyecek kimse çıkamaz.

(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı.

Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklamaHazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Dünyada zaten yaşanmakta olan genel ekonomik sıkıntılar koronavirüs salgını nedeniyle daha da ağırlaşırken, Türkiye en az kayıpla süreci yönetmeyi başarmıştır.

Buna rağmen ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin bağcıyı övmek olduğunu anlamak için öyle çok daha derin teknik analizlere gerek yoktur.

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara, tehditlere rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur.

2013 mayısında tuttuk IMF'e olan borcumuzu sıfırladık ve artık IMF ile borç noktasında en ufak bir ilişkimiz kalmadı.

O gün kapitülasyon bu defa IMF.

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üretim, yatırım, büyüme, ihracat odaklı bir anlayışla önümüze çıkarılan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bakan Soylu duyurdu! Korona tedavisinde son durum
Bakan Soylu duyurdu! Korona tedavisinde son durum
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Bakan Soylu'dan, Berat Albayrak'ın istifası sonrası ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın zaferi sonrası açıklama
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan koronavirüse yakalandı
AK Partili vekil koronaya yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.