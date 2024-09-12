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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 20:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı geldi. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı erdoğan
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