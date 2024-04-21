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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.04.2024 14:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulunacak. Yarın Irak'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 2012'de başbakanlığı döneminde gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez yarın gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin başlıca gündemi terörle mücadele olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'ın yanı sıra Erbil'i de ziyaret edecek.

BAĞDAT'TA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile görüşmeler yapacağını belirten Erdoğan, "Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret, önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin, "Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak" demişti.

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Recep Tayyip Erdoğan Irak
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