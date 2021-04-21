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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

21.04.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, çok tartışılan '128 milyar dolar' iddiaları sonrası Merkez Bankası rezervleri hakkında 'bilgilendirme' talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefetin sıkça gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla ilgili kamuoyu nezdinde “bilgilendirme” çalışması yapılması talimatı verdiği kaydedildi.

'GRİ PASAPORT' TALİMATI

Milliyet'in haberine göre, MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olmaları yönünde talimat verirken, gri pasaportla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak kısıtlamaya gidileceği, gerekirse yasa ile ilgili düzenleme yapılabileceği belirtildi.

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