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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 03:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.

Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."


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