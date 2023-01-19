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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 vurgusu! 'Tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz'

19.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük fedakarlıklarla sahip olduğumuz kazanımları korumalıyız. Önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi, ardından ilk sıralara yükselmeyi sürdürmeliyiz. 2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 vurgusu! 'Tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu. "Büyük fedakarlıklarla sahip olduğumuz kazanımları korumalıyız" diyen Erdoğan 2023 vurgusu yaptı. Erdoğan açıklamasında "2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan, sınırlarımıza kadar uzanan yol güzergahlarının önemli bir geçiş noktasıdır. Hızla gelişen Amasyamızın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlattığımız projenin en önemli bölümlerinden biri de bu tüneldir. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük bir öneme sahiptir. Devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı fırsatları değerlendirmek için daha etkin kullanabilme imkanına kavuşacağız.

"KURULAN TUZAKLARI BİRER BİRER BOZDUK"

Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel ekonomi ve yönetim sistemi kökünden sarsılırken ülkemizi güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok gayret gösterdik. Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik.

"SAHİP OLDUĞUMUZ KAZANIMLARI KORUMALIYIZ"

Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye, bizleri sevindirdiği kadar, üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor. Büyük fedakarlıklarla sahip olduğumuz kazanımları korumalıyız. Önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi, ardından ilk sıralara yükselmeyi sürdürmeliyiz.

2023 VURGUSU

2023'ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem bilim ve teknolojiyi hem de değerler eğitimini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz."

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