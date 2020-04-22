Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır"

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TECELLİGAHI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Kahraman ordumuz, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Meclisimizin çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletimiz, Büyük Zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmıştır. Bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir"