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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Erdoğan, "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır"

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TECELLİGAHI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Kahraman ordumuz, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Meclisimizin çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletimiz, Büyük Zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmıştır. Bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir"

"TÜRKİYE, ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK"

"Kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Meclisimiz, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan

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